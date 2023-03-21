سلطة ضبط السمعي البصري تشدد على ضرورة إحترام خصوصيات الشهر الفضيل

21 مارس، 2023

دعت سلطة ضبط السمعي البصري، بمناسبة حلول شهر رمضان كل النشطاء في القطاع الى ضرورة ضبط برامجهم مع احترام خصوصيات الشهر الفضيل. وعدم الإنزلاق وراء الربح المادي.

وأكدت السلطة في بيان لها أنه على جميع نشطاء القطاع السمعي البصري ضرورة ضبط برامجهم. مع احترام خصوصيات هذا الشهر الفضيل. والإلتزام بقواعد آدابها وأخلاقياتها.

ودعت الى عدم الإنزلاق وراء الربح المادي ونسبة المشاهدة وتفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل أشكاله وأنواعه وأيضا احترام المرجعية الدينية الوطنية.

كما شددت سلطة ضبط السمعي البصري على ضرورة حماية الأطفال وتقديم خدمة إعلامية ترقى إلى تطلعات العائلة الجزائرية.

في المقابل هنأت سلطة ضبط السمعي البصري بالمناسبة كل الشعب الجزائري وسائر عمال وموظفي القطاع متمنية لهم رمضان مبارك.

رمزي أحمد توميات

21 مارس، 2023

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