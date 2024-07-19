سكيكدة: نتائج البكالوريا تصنع فرحة عارمة في الشوارع 



إستقبل الناجحون في شهادة البكالوريا النتائج المعلنة مساء أمس بالفرح و الزغاريد التي ملأت شوارع الولاية وعبروا عن فرحتهم العارمة بالمفرقعات ونغمات اصوات السيارات في حين عبر الراسبون في شهادة البكالوريا على حزنهم وخيبة املهم

وكشفت مديرية التربية لولاية سكيكدة عن قائمة المتفوقين الاوائل ويتعلق الامر بكل من المترشحة بورنان مرام بمعدل 19,15 من ثانوية الشهيد فوتة لخضر – بن عزوز

و المترشح عبد الباقي محمد بمعدل 19,07 من ثانوية خطاب إبراهيم – عين شرشال وأخيرا المترشحة هادي لمياء بمعدل 18,83

من ثانوية مالكي عزالدين – عزابة وتجدر الإشارة إلى ان نسبة النجاح في ولاية سكيكدة بلغت 54,13.

هشام تزير