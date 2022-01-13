كشف سفير الجزائر لدى الكاميرون، بومدين ماحي، أن هناك بعض الأطراف تريد استغلال حادثة الاعتداء الذي تعرض له ثلاثة صحفيين جزائريين بالأراضي الكاميرونية لضرب مصداقية الكاميرون.

وأوضح ماحي، لدى تنشطيه لندوة صحفية بدوالا الكاميرونية، أن هناك أطراف حاولت استغلال حادثة الاعتداء باستعمال الجزائر لضرب مصداقية الكاميرون في تنظيم كأس افريقيا.

وقال السفير الجزائري أن:”الكاميرون نجحت في رفع تحدي تنظيم الكان وهناك تحديات أخرى ستعمل على بلوغها”، مشيرا الى أن السلطات في الكاميرون كانت متعاونة، وشدّدت على فرض الحماية للوفد الجزائري.

رمزي أحمد توميات

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