 سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر تؤكد دعم بلادها لقرارات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية

أكدت سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر، شارل وودل أن بلادها تدعم قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصحراء الغربية.

وأوضحت وودل، خلال استقبالها من طرف رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، بعجي أبو الفضل، أن بلادها تدعم قرارات الأمم المتحدة من اجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال دعم الشرعية الدولية ودعم المبعوث الأممي دي ميستورا مؤكدة ضرورة الوقوف لدعم الحلول السلمية في كل الأزمات الدولية والإقليمية .

ومن جهته، أبرز بعجي أبو الفضل موقف حزبه في حتمية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وفق الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، منددا في السياق ذاته بالعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني .

كما سمح اللقاء، باستعراض العلاقات التاريخية بين البلدين ،حيث أكد بعجي على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وترقيتها الى مستويات عليا في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية وذلك من خلال تكثيف وجود الاستثمارات البريطانية في الجزائر خاصة وأن جميع الظروف مهياة لتجسيدها .

كما ثمن بعجي، قرار رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بتدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، معتبرا أنها رغبة الشعب الجزائري لأن اللغة الإنجليزية لغة تواصل وعلوم عالمية.

ومن جهتها أكدت سفيرة المملكة المتحدة على العمل في توطيد العلاقات بين البلدين مع تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية، معبرة عن سعادتها بقرار الحكومة الجزائرية بتدريس اللغة الإنجليزية قي الطور الابتدائي.

رمزي أحمد توميات

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