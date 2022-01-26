سحب مليوني رخصة سياقة سنة 2021

أما عن قيمة غرامات مخالفات المرور، فأكد ذات المتحدث أنها مختلفة الدرجات، حيث أن غرامة المخالفات من الدرجة الأولى تقدر بـ 2000 دينار تسدد في مدة لا تتجاوز 45 يوما وفي حالة التأخر ترفع إلى 3000 دج ويرسل المحضر إلى المصالح القضائية .

في حين تقدر غرامة الدرجة الثانية بـ 2500 وترفع إلى 4000 دج في حالة التأخر عن الدفع في مدة 45 يوما، بينما غرامة الدرجة الثالثة تقدر بـ دج3000 وترفع إلى 6000 دج في حالة التأخر عن الدفع في مدة 45 يوما .

أما غرامة الدرجة الرابعة فتقدر بـ 5000 دج وترفع إلى 7000 دج في حالة التأخر عن الدفع في مدة 45 يوما.

ليديا كبيش