ست دول لم توجّه لها الدعوة لحضور جنازة الملكة اليزابيث الثانية غدا الاثنين

تواصل بريطانيا اخر استعداداتها اليوم لاقامة الجنازة الرسمية المهيبة للملكة الراحلة اليزابيث الثانية غدا التي ستقام في كنيسة وستمنستر و من المتوقع ان يتابعها المليارات حول العالم .

و من المتوقع ان تشل الحركة بسبب توافد المشيعين خلال ال 24 ساعة الاخيرة لالقاء النظرة الاخيرة على النعش في محيط الكنيسة حيث وجهت الدعوة لالفي شخصية لحضور الجنازة من بينهم المئات من قادة و ملوك العالم ابرزهم الرئيس الامريكي جو بايدن و الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاضافة الى قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا واليابان ودول أخرى و في المقابل لم توجه أي دعوة او على غرار لقادة 6 دول : روسيا، وأفغانستان، وبورما، وسوريا، وكوريا الشمالية.

و يجدر بالذكر بان الملك تشارلز الوريث الأكبر سنًا البالغ من العمر 73 عامًا الذي يعتلي العرش يتهيا لاستقبال العشرات من المسؤولين الوافدين للمشاركة في مراسيم تشييع الجنازة .

حورية سعداوي

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