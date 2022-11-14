سايحي: 2 مليون و800 ألف مصاب بالسكري في الجزائر

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أن عدد المصابين بداء السكري في الجزائر بلغ 2 مليون و800 ألف مصاب.

وأوضح سايحي، خلال إشرافه على إحياء اليوم العالمي لداء السكري، أن عدد المصابين بداء السكري يمثل 15 بالمائة من مجوع السكان، مبرزا أن عدد المصابين في الفئة العمرية أكثر من 18 سنة بلغ 2 ملايين و800 ألف مريض بالسكري.

وتوقع ذات المتحدث، أنه بحلول سنة 2030 سيصل عدد المصابين إلى 5 ملايين مصاب إذا لم يتخذ الاجراءات اللازمة حسب التقديرات.

كما لفت وزير الصحة، الى أن وباء كوفيد عقّد من حالات الإصابة بالسكري في الجزائر وحوّل العالم برمته بتسجيل حالات جديدة. لذا اختارت المنظمة العالمية للصحة موضوع السكري التربية لحماية المستقبل.

وأوضح نفس المسؤول أن موضوع داء السكري اصبح موضوع الساعة لكل المجتمعات كما أصبح يشكل هاجسا صحيا يستوجب التكفل به. حيث تهدف وزارة الصحة إلى تحقيق عدة أهداف على غرار التوعية بالدور الذي يلعبه نمط الحياة على الصحة لا سيما داء السكري.

بالإضافة إلى تشجيع التدابير التي تهدف إلى معالجة عوامل الخطر الرئيسية على غرار التغذية. من خلال اعتماد سلوكيات مفيدة للصحة وتسمح بالحد من السكري وتعزيز المناعة في فترة المرض.

كما أكد وزير الصحة، على ضرورة المراقبة الدقيقة للداء وتعزيز المراقبة الذاتية لنسبة السكر في الدم. واستشارة الطبيب المعالج لوضع تدابير تصحيحية كما يجب التأكد من أن التوازن الجيد لنسبة السكر في الدم يساعد في منع المضاعفات.

في المقابل أشار سايحي الى أنه تم منح تعليمات لاتخاذ الترتيبات الضرورية للتعامل مع جميع الفاعلين والاهتمام بوضع برنامج توعوي لداء السكري.

ليديا كبيش

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