سايحي يعلن عن انطلاق عملية رقمنة مجال الأمومة والطفولة والتلقيح

أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن انطلاق عملية رقمنة مجال الأمومة والطفولة والتلقيح للتخلص من الملفات الورقية.

وأورد سايحي في كلمة له خلال فعاليات اليوم الوطني لحماية الأمومة والطفولة، :”أن الطابع القانوني يلزمنا بالتكفل بالأم والطفل وما نسعى إليه هو الوقاية”.

وكشف ذات المتحدث، أن قطاعه يريد فتح فضاء لكل ممثلي الصحة لمتابعة هذه الشريحة المهمة من المجتمع، مبرزا أن هذه الأنشطة يجب أن تكون لها أرصدة مالية تتكفل بها.

هذا وقد لفت وزير الصحة، الى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد في كل مرة على الاهتمام بقطاع الصحة وجعله من الأولويات مبرزا أن الأرقام الأخيرة تشير الى تطور مجال الصحة ومدى توفر وجاهزية القطاع لمجابهة الأخطار

رمزي أحمد توميات