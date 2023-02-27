سايحي يعاين مشروع إنجاز المركز الجهوي لمكافحة السرطان بتيارت

قام وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، رفقة والي ولاية تيارت علي بوقرة، بزيارة مشروع إنجاز المركز الجهوي لمكافحة السرطان بقدرة استيعاب تتراوح ما بين 190 إلى 236 سرير.

وحسب بيان لوزارة الصحة إستمع سايحي إلى الشروحات المقدمة من قبل المسؤولين. مسديا جملة من التوجيهات التي تؤكد على ضرورة تسليم المشروع في الآجال المحددة.

بالاضافة الى تزويده بمختلف التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة بالنظر الى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المشروع.

ومن شأن هذا المستشفى، أن يعود بالمنفعة على سكان الولاية وكذا الولايات المجاورة لها. ومنه تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، يضيف البيان.

كما يضم المركز الجديد، الذي بلغت نسبة الاشغال به 85 بالمائة، 3 هياكل رئيسية تتمثل في جناح “أ” الذي يتكون من طابق أرضي زائد طابقين و يظم 13 قاعة للفحص.

في حين خصصص الجناح “ب” للجراحة والتصوير الطبي. بالإضافة الى مخبر لتتراوح قدرة الاستيعاب بهذا الجناح ما بين 74 إلى 79 سرير.

أما بخصوص الهيكل الثالث فيظم طب العلاج الكيماوي ومستشفى يومي بقدرة استيعاب ما بين 116 و157 سرير. كما تضمنته البطاقة التقنية للمشروع.

ليديا كبيش

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