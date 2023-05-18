سايحي يشرف على افتتاح اشغال يوم إعلامي و تكويني للبعثة الطبية الى البقاع المقدسة

سايحي يشرف على افتتاح اشغال يوم إعلامي و تكويني للبعثة الطبية الى البقاع المقدسة

أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الخميس بالمعهد العالي للتكوين شبه الطبي بالعاصمة على إفتتاح أشغال اليوم الإعلامي و التكويني للبعثة الطبية إلى البقاع المقدسة لموسم الحج 1444 هجري و التي متكونة من .

واستهل سايحي كلمته التي القاها بهذه المناسبة بالتذكير بالدور الكبير و العمل النبيل الذي تقدمه البعثة الطبية في سبيل خدمة الحجاج الميامين من خلال مرافقتهم و تأطيرهم و خاصة توجيههم طيلة مناسك الحج.

وذكر ذات المتحدث إياهم بجملة من القواعد الأساسية التي يتوجب على البعثة الطبية التي تحتوي على 127 عضو، الإلتزام بها في سيبيل ضمان افضل الخدمات لحجاجنا الميامين .

وفي هذا السياق، نوه وزير الصحة بمستوى وجودة الخدمات التي عملت البعثة الطبية على تقديمها خلال مواسم الحج الماضية الامر الذي ساهم في احتلالها لمراتب متقدمة بين الدول الإسلامية المشاركة في تنظيم موسم الحج.

كما دعا نفس المسؤول أعضاء البعثة الى الحفاظ على هذه الصورة المشرفة من خلال الإبقاء على مستوى التنسيق بين الفرق الطبية والتقيد بتعليمات و الخطة الموضوعة من قبل رئيس البعثة.

في حين اشار سايحي إلى ان الجزائر وفرت كل الحاجيات الضرورية لإنجاح موسم الحج للعام 2023، جسب بيان لوزارة الصحة.

رمزي أحمد توميات

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