سايحي: قوى الشر تتكالب على بلادنا لنخر شبابنا بالمخدرات

4 مايو، 2023

اورد اليوم الخميس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، إن قوى الشر تتكالب على بلادنا لنخر شبابنا بالمخدرات.

وجاء ذلك خلال إشراف سايحي على أشغال يوم دراسي حول مخاطر الإدمان على المخدرات حيث“قال :الخطر أصبح كبيرا جدا خاصة فيما يدخل من الجهة الغربية من بلادنا من سموم. التب تريد أن تنهك أمة برمتها”.

وأضاف وزير الصحة بالقول: “المسألة ليست مسألة تهديم أطفال بل تهديم أمة بكاملها ودولة. لكن الدولة تبقى قائمة ونبقى بالمرصاد

رمزي أحمد توميات

4 مايو، 2023

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