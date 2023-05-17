سايحي: رقمنة القطاع يُسهّل الوصول إلى خدمات صحية عبر الوطن

شدد وزير الصحة عبد الحق سايحي على أهمية الإسراع في رقمنة المنظومة الصحية بما يساعد على تلبية الإحتياجات الملحة للسكان.

ودعا سايحي خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية غرداية إلى أهمية الإسراع في إرساء منظومة صحية رقمية. بما يساهم في تمكين المواطنين من الإستفادة من امتيازات منظومة صحية ناجعة مزوّدة بوسائل رقمية للتشخيص السريع وضمان تكفل صحي عصري”.

وأوضح ذات المتحدث ، أن رقمنة نشاط قطاع الصحة يندرج في إطار السياسة الصحية التي اعتمدتها الوزارة الوصية والرامية إلى تطوير المنشآت الإستشفائية.

بما يسمح بتقريب عروض العلاج من السكان وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية عبر كافة مدن الوطن.

كما عاي وزير الصحة المستشفى الجديد بدائرة القرارة وتطلب تكلفة مالية بقيمة 2.8 مليار دج، اين حث المهنيين بهذا المرفق الطبي على الحرص بخصوص صيانة التجهيزات.

في حين اشار نفس المسؤول إلى أن السلطات العمومية بذلت جهودا معتبرة لتوفير المنشآت والتجهيزات الأكثر تطورا. و من الواجب السهر للمحافظة عليها وصيانتها.

في المقابل شدّد سايحي على ضرورة إستعمال التكنولوجيات الرقمية في قطاع الصحة وإدراج ملف طبي رقمي مشفر ويحمل رقما خاصا لهويته الصحية الوطنية صالحا مدى الحياة.

كما ابرز ذات المتحدث أهمية التواصل بين مختلف المنشآت الصحية عبر الوطن. بهدف الدخول إلى قاعدة المعطيات المؤمنة للمرضى من أجل ضمان تكفل أفضل.

وأشار وزير الصحة إلى أن الرقمنة التي ستمس أيضا الإجراء الطبي للكشف والتشخيص وأيضا المنتجات الصيدلانية. ستسمح باقتصاد الوقت والجهود والأموال ومكافحة التبذير.

كم شدد نفس المسؤول على أهمية مضاعفة الجهود بهدف استكمال مسار رقمنة المنظومة الصحية.

رمزي أحمد توميات

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