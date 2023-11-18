سايحي: تعميم الطبيب المرجعي في كل الولايات

شدد اليوم السبت وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على ضرورة تعميم الطبيب المرجعي في كل ولايات الوطن للتشخيص المبكر للأمراض وحماية الأفراد قبل أن تتعقد حالاتهم الصحية.

وجاء ذلك في كلمة له على هامش إشرافه على إحياء اليوم العالمي لداء السكري حيث قال : “لو أعدنا النظر في الطبيب المرجعي، لنجحنا في كل الأمراض”.

وأضاف سايحي بالقول: “قمنا بتجربة سنعممها على كل الولايات وسيسمح هذا الإجراء بفتح الباب الأول الذي يحمي الأفراد قبل أن تتعقد أمورهم ويذهبون إلى المستشفى”.

وتابع ذات المتحدث قائلا: “يجب أن نعيد النظر في مسألة عمل الطبيب المرجعي والطبيب العامط”،مبرزا أن وزارة الصحة إتخذت عدة إجراءات للوقاية من داء السكري، أهمها التوعية والوقاية.

ليديا كبيش

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