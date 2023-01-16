سايحي: تشكيل مؤسسات إستشفائية متخصصة لتفادي تحويل المرضى للخارج

اكد اليوم الاثنين، وزير الصحة عبد الحق سايحي، أنه بأمر من رئيس الجمهورية. باشرت مصالحه عملية تفتيش لكل المؤسسات الإستشفائية عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح سايحي خلال استضافته في فوروم الإذاعة الوطنية. أن عملية التفتيش جاءت من أجل الوقوف على وضعية المؤسسات الصحية،كاشفا أنها مست لحد الآن 299 مؤسسة، من أصل 655 مؤسسة.

وأكد ذات المتحدث، أن هذه العملية متواصلة وتركزت حول طريقة التكفل بالمريض. بالإضافة كذلك إلى النظافة الإستشفائية والتسيير العام للمستشفى.

كما كشف وزير الصحة، أنه من أجل تكفل صحي ومثالي للمريض، سيتم إستلام بداية من هذه السنة عبر القطر الوطني 90 مستشفى مجهز بآخر المعدات الحديثة.

من جانب آخر، كشف نفس المسؤول، بأنه في إطار التكفل بالمريض داخل الوطن وعدم تحويله إلى الخارج. باشرت مصالحه بتعليمات من رئيس الجمهورية. بتشكيل مؤسسات إستشفائية متخصصة من خلال توفير المورد البشري والمعدات الطبية الحديثة. ومجهزة بمخابر حديثة لتكفل بالفحوصات التي كانت سابقا ترسل إلى الخارج”.

كما أبرز سايحي، أنه لأول مرة في إفريقيا تم تجهيز مصلحة الطب الشرعي على مستوى مستشفى الجامعي مصطفى باشا بتجهيزات حديثة. مضيفا أن مصلحة الأشعة هي الأخرى تعززت بجهازين لتصوير بالرنين المغناطيسي الذي يسمح الكشف على أدق الأمراض”.

أما في إطار الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين لتحسين وضعية القطاع، أوضح الوزير، أنه تم فتح أبواب الحوار أمام كل النقابات الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية.

بالإضافة كذلك إلى أنه إستمع لانشغالاتهم وهو ما سمح من تحرير مجموعة من القوانين الأساسية التي سيتم تقديمها للوظيف العمومي للمصادقة عليها.

رمزي أحمد توميات

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