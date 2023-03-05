سايحي: الوقاية أعطت نتائج إيجابية ولها الأولوية لخدمة المريض

أكد اليوم الأحد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، على أن الوقاية في الجزائر أثمرت وأعطت نتائج إيجابية.

وأفاد سايحي خلال إشرافه على الأسبوع الوطني للوقاية، أن الجزائر صنفت في الدول التي كانت لها الريادة في النظام الصحي عندما كان القطاع الصحي في أزمة. ونظرا للمجهودات المبذولة في إطار التكافل والمجموعة الواحدة.

وأوضح ذات المتحدث، أن الموارد البشرية والمادية هي التي يتوجب رفعها وتثمينها واستخدامها لصالح المريض. مشيرا إلى أن إهدار المال العام يكون إذا لم تكن كل الميزة لتثمين الموارد المالية والبشرية في خدمة المريض. مضيفا أن الأولوية في المجال هي الوقاية دون الإستعانة بأشياء أخرى تدعم الوقاية.

كما أكد وزير الصحة، أن هناك إهتمام بالوقاية بالرغم من أنه قد نسينا الوقاية وانصب الإهتمام بالجوانب المتعلقة بالعلاج. مؤكدا أن تنظيم أسبوع وطني للوقاية وهي مسألة سنوية. أين تم إختيار 7 مواضيع ذات أهمية.

هذا وتنطلق اليوم الأحد و إلى غاية الـ11 مارس الجاري فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية تحت شعار “الوقاية من أجل صحة أفضل: فلنعمل الآن”. وهذا بهدف ترسيخ ثقافة الوعي حول أهمية الوقاية.

كما تم بالمناسبة تسطير مجموعة من الأنشطة على مستوى كافة المؤسسات والهياكل الصحية. حيث وضعت مختلف العيادات عبر الوطن برامج وقائية لمتابعة المرأة الحامل في كل مراحل الحمل. كما أشرف وزير الصحة على انطلاق فعاليات هذا الأسبوع

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...