زيتوني يُشرف على اجتماع لدراسة تحديد هوامش الربح وتسقيفها على بعض المنتجات الواسعة الإستهلاك

زيتوني يُشرف على اجتماع لدراسة تحديد هوامش الربح وتسقيفها على بعض المنتجات الواسعة الإستهلاك

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، على اجتماع تقني تشاوري، خاص بدراسة تحديد هوامش الربح وتسقيفها على بعض المنتجات الواسعة الإستهلاك، حسب ما أورده بيان وزارة التجارة.

و حضر الاجتماع حسب ذات المصدر، ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، نصر الدين مسعودي، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، رئيس كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني، وكذا الأمين العام بالنيابة للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ورؤساء المنظمات والجمعيات الوطنية لحماية المستهلك.

وخلال اللقاء، أكد الوزير الطيب زيتوني، على أهمية تحديد هوامش الربح وأخلقة العمل التجاري وتعزيز الثقة في السوق، لحماية القدرة الشرائية للمواطن، يضيف المصدر ذاته.

وأوضح زيتوني، أن هذا اللقاء يأتي كذلك من أجل تعزيز مبدأ التشاور والتحاور لإرساء القواعد التشاركية المتعلقة بالتموين واستقرار السوق، للحفاظ على مصلحة المستهلكين والمتعاملين الإقتصاديين على حد سواء، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في الممارسات التجارية.

وكشف وزير التجارة، أن هذا اللقاء يأتي كذلك لإثراء مشروع النص التمهيدي الخاص بتحديد هوامش الربح، الذي سيشمل في البداية المواد الواسعة الإستهلاك.

و خلال الاجتماع استمع الوزير الطيب زيتوني، إلى تدخلات الحاضرين عبر عرض اقتراحاتهم في هذا الخصوص، كما ثمّن المتدخلون المقاربة التشاركية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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