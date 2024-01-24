زيتوني يشرف على تنصيب أعمر شعابنة مديرًا عامًا للمركز الجزائري للرزم ومراقبة النوعية

24 يناير، 2024

أشرف الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات، اليوم الأربعاء، على تنصيب أعمر شعابنة مديرًا عامًا للمركز الجزائري للرزم ومراقبة النوعية.

و أفاد بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات ، أن الوزير وجه في كلامه بضرورة تعزيز دور المركز في رصد ومراقبة الجودة والرزم، مشيرا إلى أهمية هذا الدور في تحقيق توازن بين حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.

كما أكد زيتوني، على أهمية تعزيز بيئة تجارية نزيهة وصحية، وضمان منتجات تمتثل للمعايير الوطنية والدولية.

وأشار أيضا إلى أهمية مرافقة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم للمصدرين الجزائريين، وتشجيعهم وتوفير كل الدعم والتسهيلات لهم للوصول إلى معايير الجودة العالية لمنتجاتهم المصدرة, كما أفاد به ذات البيان .

وتجدر الإشارة، أن المدير العام الجديد، يُعد من إطارات القطاع الذين تقلدوا خلال مسارهم المهني عدة مسؤوليات على المستوى المحلي.

سهام قريمش

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