زيتوني يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر والنيجر

إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، وزير التجارة والصناعة لجمهورية النيجر، صايدو عسمان.

وتناول الجانبان، حسب بيان وزارة التجارة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر والنيجر، بالإضافة إلى مناقشة الفرص المشتركة في العديد من المجالات، أهمها مشروع منطقة التجارة الحرة مع جمهورية النيجر ومشروع نقل السلع من الجزائر إلى النيجر عبر الطريق العابر للصحراء ومشاريع تجارية واقتصادية أخرى.

وأكد زيتوني خلال الاجتماع، أن هذا اللقاء يعد فرصة للتباحث حول إرادة البلدين لإعادة بعث العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإعادة بعث المشاريع المشتركة.

كما أكد الوزير سايدو عصمان، من جهته، على أهمية إعادة بعث المبادلات التجارية، معبرا عن اهتمام النيجر بتعميق التعاون مع الجزائر والاستفادة من خبراتها في مجالات التجارة والصناعة.

هذا وتم حسب ذات المصدر، التطرق إلى أهمية إقامة معارض تجارية دائمة للمنتجات الجزائرية في النيجر، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية.

شرف الدين عبد النور