زيتوني: حان الأوان لنعيد النظر في كل المنظومة الجبائية

27 يونيو، 2023

أعطى وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، تعليمة إلى مصالح الخارجية لوزارة التجارة تخص عمليات التعاملات التجارية والدفع الإلكتروني.

وجاء ذلك خلال كلمته في لقاء حول “رقمنة الخدمات المالية لبريد الجزائر ودورها في تحسين الشمول المالي”، المنظم من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال

وقال زيتوني: “أنّه قد حان الوقت لإعادة النظر في المنظومة الجبائية، خاصة مع التحولات الاقتصادية في مجال التعاملات التجارية الإلكترونية العاليمة،حيث توجب التعليمة المُسداة إعلام الزبائن أنّ الدفع الإلكتروني سيجنبهم دفع حقوق الطابع المحتسب على القيمة الإجمالية للفاتورة المقدر بـ 1 بالمائة”.

وأشار ذات المتحدث إلى عدم تماشي المنظومة الجبائية المعتمدة في بلادنا مع التحولات الاقتصادية في مجال التجارة الإلكترونية، مُشددا على ضرورة إعادة النظر في المنظومة وتعميم إستخدامها في شتى المجالات.

وأوضح وزير التجارة أن هذه التعليمة تهدف إلى إستقطاب التجار والمستهلكين من خلال إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ 19 بالمائة على كل السلع مهما كان نوعها.

رمزي أحمد توميات

27 يونيو، 2023

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