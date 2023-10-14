زيتوني: بعض ممن كانوا محسوبين على الأرندي تسببوا في فساد كبير داخل مفاصل الدولة

زيتوني: بعض ممن كانوا محسوبين على الأرندي تسببوا في فساد كبير داخل مفاصل الدولة

أفاد اليوم السبت، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أن بعضا من القياديين الذين كانوا محسوبين على الحزب تسببوا في فساد كبير داخل مفاصل الدولة الجزائرية.

وأبرز زيتوني في كلمة له خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه، أن الجزائر في سنوات سابقة دخلت في متاهات سياسية واقتصادية انعكست على قيادات الأرندي الذين تصدروا المشهد في تلك الفترة

وأوضح ذات المتحدث أن هذا الأمر سمح للبعض أن يطالبوا برفع البطاقة الحمراء ضد الحزب وحله من المشهد السياسي مضيفا أن التجمع الوطني الديمقراطي خزان للإطارات التي همشتها السياسات الخاطئة والتسيير بالزر الأحمر

وأضاف الأمين العام بالقول : “اتضح لنا فيما بعد أن الحزب تم تهميش أبنائه لدرجة عجزه عن دخول غمار الانتخابات في كل المجالس الشعبية والبلدية.

وتابع نفس المسؤول قائلا: “الانتخابات أفرزت انتخاب الحزب في العديد من المحطات لنؤكد انه حزب متجذر في الجزائر ومتواجد حاليا في كل مفاصل الدولة”.

في حين ندد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق سكان قطاع غزة، حيث قال: “المقاومة لقنت الكيان درسا لا ينساه من خلال عملية طوفان الأقصى التي اثبتت للعالم ان المقاومة لا يمكن إيقافها الى غاية تحقيق هدفها”.

كما أشار زيتوني الى أن موقف حزبه من موقف الدولة الجزائرية المشرف والرئيس تبون الذي استنكر الهرولة نحو التطبيع، مبرزا أن تضحيات الشعب الفلسطيني تثبت أن القضية حية لا تموت مهما تواطأت مهما انظمة الخنوغ والخذلان

وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث:”ان دعم كل قضايا التحرر العالم وكذلك قضية الشعب الصحراوي المقاوم منذ تقريبا أربعين سنة في وجه الاحتلال نابع في المقام الأول من موقف الدولة الجزائرية”

رمزي أحمد توميات

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