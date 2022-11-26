زيتوني: التشويش على الجزائر لم ينجح بفضل استراتيجيتها

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، الطيب زيتوني، على أن التشويش على الجزائر لم ينجح بفضل خياراتها الإستراتيجية.

وأبرز زيتوني، أن هذه الاختيارات الاستراتيجية مكنت من تنظيم قمة عربية ناجحة وفرضت منطق الندية في التعامل مع مختلف الأطراف.

ولفت ذات المتحدث، إلى أن الحزب رافع من أجل استقلالية القرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار مع ضرورة عصرنة قطاع الفلاحة والسياحة.

وأضاف بالقول :”نحيي الحكومة على تفاعلها مع عدة مقترحات سواء تلك التي قدمناها للرئيس مباشرة في مختلف اللقاءات المباشرة، أو تلك التي تقدمنا بها من خلال مجموعاتنا في السلطة التشريعية”.

وبخصوص قانون المالية، فقد أكد الأمين العام للأرندي، أنه يراعي الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة. مشيدا بقرارات الزيادة في الأجور والعاطلين باعتبار هذه أضخم ميزانية منذ الاستقلال.

في حين دعا زيتوني، إلى استغلال الوفرة المالية من أجل فرص الاستثمار، مضيفا بالقول :” أنه رغم التدابير الجديدة، فإن التوجس يضل قائما من استمرار هاجس عجز الميزانية الذي بلغ حوالي 5900 مليار دينار، وهذا في غياب اسراتيجية تحدد بدقة مصادر تمويل هذا العجز”.

وتابع المتحدث قائلا :”لقد كان واضحا أن الاهتزازات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية ثم تداعيات كورنا، على المسارات الاقتصادية والاجتماعية، يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات التي أثقلت كاهل الدولة وأرقت المواطنين على مدار سنوات”.

كما استرسل زيتوني بالقول:” إن الرهان اليوم ينبغي أن ينبغي ان يرتكز على مواصلة الإصلاحات لتحسين المناخ أمام مجتمع الأعمال والاستثمار. لإرساء دعائم صلبة لاقتصاد لا يتأثر بتقلبات السوق النفطية ولا التحولات العالمية”.

رمزي أحمد توميات

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