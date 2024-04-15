زيتوني: “إحتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية في دورته الرابعة يثبت جاهزيتها”

أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات، اليوم، أن احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية في دورته الرابعة، شهر سبتمبر 2025، يثبت جاهزيتها، وتوفرها على كل الهياكل والإمكانيات، مشيرا إلى أنه يأتي في سياق تجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

و قال زيتوني، خلال مراسم التوقيع على اتفاقية احتضان الجزائر لهذا الحدث، و التي أشرف عليها الوزير الأول، نذير العرباوي، أن هذا المعرض يأتي ليساهم في تحقيق الأهداف المرجوة و جعلها أداة فعالة في تعزيز التعاون التجاري البيني في القارة الافريقية.

كما أكد وزير التجارة، أن موعد الطبعة الرابعة جاء ليساهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي “سنعمل معا على تحقيقها وتوسيع مجالات الاستثمار في إفريقيا”، يضيف الوزير،

و أشار طيب زيتوني، في كلمته، إلى أن الجزائر بلد استراتيجي وملتقى للقارات الثلاث يؤهلها لتصبح مركزا اقتصاديا حقيقيا.

شرف الدين عبد النور