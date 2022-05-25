زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا موعدا لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية

زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا موعدا لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية

ستكون زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، إلى إيطاليا موعدا لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية و التمهيد للقمة الحكومية الدولية المزمع عقدها في جويلية المقبل بالجزائر العاصمة.

و ذكرت وكالة “نوفا” الايطالية أنه سيتم استقبال الرئيس عبد المجيد تبون، صباح غد الخميس في قصر الرئاسة الإيطالي “كورينالي” في مراسم ترحيب رسمية، لإجراء محادثات مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وللإدلاء بتصريحات صحفية ظهرا.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس تبون لاحقا لقصر “كيغي” -مقر رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي في روما- لتناول غذاء عمل مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، قبل التوقيع على عدد من الاتفاقيات في قطاعات السياحة و الثقافة و المشاريع الصغرى ومكافحة التهرب الضريبي.

و سيلتقي الرئيس عبد المجيد تبون بمسؤولين في الدولة الإيطالية و في مقدمتهم عمدة روما روبرتو غوالتيري، ليشارك بعد ذلك في غذاء رسمي في “كويرينالي”.

ش.ن

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