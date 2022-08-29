زيادة حجم تبادل المنتوجات الوطنية بين الجزائر واثيوبيا

استقبل، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول للجمهورية الديمقراطية لفدرالية إثيوبيا الدكتور أبي أحمد علي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية، بين البلدين في مختلف المجالات،

حيث تمّ التأكيد على فتح خط جوي مباشر، في أقرب وقت، بين الجزائر وأديس أبابا، مما سيسمح بتبادل الزيارات بين مسؤولي القطاعات للدولتين.

كما تم الاتفاق على توسيع التعاون الاقتصادي وذلك من خلال زيادة حجم تبادل المنتوجات الوطنية بين البلدين، لا سيّما في مجال الصناعات الغذائية، الصناعة الصيدلانية، التكوين والتعليم العالي، والبحث العلمي.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...