زغدار : 24 مؤسسة صناعية على مستوى مجرى وادي الحراش تابعة لوزارة الصناعة

كشف اليوم الاثنين، وزير الصناعة أحمد زغدار، أن هناك 24 مؤسسة صناعية على مستوى مجرى وادي الحراش تابعة لوزارة الصناعة.

وجاء ذلك لدى القائه لكلمة، خلال يوم دراسي تحسيسي لفائدة المؤسسات الصناعية المتواجدة على مستوى حوض وادي الحراش، المنظم من قبل وزارة البيئة.

وقال زغدار:”شاركنا في البحث عن حلول للتطهير الصناعي مع وزارة البيئة، ولابد أن نزيل التلوث الصناعي وعلى الصناعيين تحمل تكاليف المعالجة الصناعية”.

كما أكد ذات المتحدث على أن الدولة تتحمل عملية التأهيل بحوالي 80 بالمائة وهو البرنامج الوحيد الذي يصنف صمن الارتقاء البيئي من بينها المؤسسات المتواجدة في واد الحراش

وجدد وزير الصناعة التزام قطاعه للمساهمة في تجسيد المشروع الذي نتتبعه عن كثب وهو مهمة كل القطاعات الطاقة، الداخلية، الطاقات المتجددة، والأشغال العمومية.

وقال نفس المسؤول :”لسنا هنا لغلق المؤسسات لكننا قدمنا إعذارات في هذا الخصوص، ونحن مستعدون لتطهير الوادي”.

ليديا كبيش

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