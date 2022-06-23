أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن إنشاء 4 لجان فرعية خاصة بالصناعات الغذائية والميكانيكية، الصناعة الكهربائية الالكترونية وصناعة النسيج والجلود.

وأوضح زغدار في كلمته خلال ندوة حول إرساء نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم إنشاء عبر مرحلة أولى 4 لجان استراتيجية للفروع الصناعية الكبرى.

و ستباشر هذه اللجان مهامها ابتداء من اليوم بغرض العمل على تحديد القيود والعراقيل واقتراح الحلول اللازمة وذلك بالاستجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين يضيف ذات المتحدث.

كما أوضح وزير الصناعة أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز تطبيق مبادئ نظام الحوكمة باعتباره من أهم العمليات الضرورية لحسن عمل الشركات وتأكيد نزاهة الإدارة فيها.

واعتبر نفس المسؤول، أن تطبيق نظام الحوكمة وتكريس الحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين يُعد أمرا في غاية الأهمية لضمان تنمية مستدامة للصناعة الجزائرية وتحقيق الكفاءة في الأداء.

كما أكد زغدار أن السلطات العمومية تسعى اليوم للمضي قدما في البحث عن الشركات التي لها قدرة على خلق مناصب شغل والحفاظ على البيئة وتعزيز الموارد الطبيعية، مضيفا أن تضافر الجهود بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين سيعود دون شك بالفائدة على المجتمع.

وقال وزير الصناعة: “إن نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين لن يكون فاعلا إلا من خلال إرساء الأسس اللازمة بطريقة مستدامة عبر اللجان الإستراتيجية”.

كما كشف الوزير، أن وزارة الصناعة ستنتهج طريقة تشاركية تشاورية وحوارية مبنية على أهداف مدروسة وقابلة للتحقيق، مؤكدا أن هذه المنهجية الجديدة ستسمح برفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 10 أو 15 بالمائة.

ليديا كبيش

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