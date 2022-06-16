أجرى اليوم الخميس، أحمد زغدار وزير الصناعة مقابلة صحفية مع قناة روسيا اليوم، وذلك على هامش أشغال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تناول فيه تقييما للتعاون الثنائي بين الجزائر وروسيا في مجال الصناعة.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد شكل اللقاء فرصة لوضع الرأي العام الروسي في الصورة بخصوص التطور الاخير الذي تعرفه المنظومة القانونية للاستثمار التي بادرت بها الحكومة الجزائرية بتوجيه ومتابعة مستمرة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي حرص على أن يكون هذا القانون الجديد اكثر جاذبية ويمنح للمستثمرين الوطنيين والاجانب مزيدا من التحفيزات والضمانات القانونية.

وعن البعد الافريقي للتعاون، اكد زغدار على أن افريقيا اليوم تسعى إلى تحقيق الاندماج قاريا والسعي إلى تثمين مقدراتها من موارد طبيعية بتحويلها محليا من خلال شراكات مربحة للطرفين.

ليديا كبيش

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