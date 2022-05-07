أكد اليوم السيت، وزير الصناعة أحمد زغدار، على أن التحولات التي يشهدها العالم في مجال الطاقة تفرض التوجه نحو الاستثمار في الهيدروجين الذي تمتلك فيه الجزائر إمكانيات كبيرة.

وابرز زغدار أن قانون الاستثمار الجديد الذي سيناقشه غدا الأحد مجلس الوزراء سيسمح بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الفعل الاستثماري لاسيما من خلال تبسيط الاجراءات الادارية.

وأورد ذات المتحدث في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم ال 26 للطاقة، أنه:” بالنظر للتغيرات التي يعرفها المشهد الطاقوي العالمي إن الجزائر باتت مطالبة بالاهتمام أكثر بالاستثمار في استغلال الامكانيات التي تزخر بها، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر”

و يتعين، في هذا الإطار، وضع خطة عمل على المدى القصير والطويل بالتنسيق مع الشركات المختصة ومختلف الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني، لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والشعب الصناعية المتصلة بها، يضيف وزير الصناعة.

رمزي أحمد توميات

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