زغدار: صناعة السفن تعتبر من التحديات الحالية للصناعة الوطنية

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن صناعة السفن تعتبر من التحديات الحالية للصناعة الوطنية بالنظر الى جودة الموارد المائية المحلية والطلب المتزايد على منتجات قطاع الصيد البحري.

وقال زغدار خلال اشرافه على توقيع اتفاقيتي مع قطاع الصيد البحري أن:” المؤسسات العمومية والخاصة تعمل على أن تكون نموذجا للمؤسسات الناجحة والتي بإمكانها أن تكون رافدا جديدا للاقتصاد الوطني من خلال ما توفره من خدمات لصناعة ولصيانة مختلف أنواع السفن”.

هذا وقد اعترف ذات المتحدث بمحدودية منتجات المؤسسات من حيث التنوع والكثافة وأن صناعة السفن ليست بالهينة وتتطلب مهنية عالية، موضحا أنها تتطلب تكاثف الجهود للوصول إلى مستوى تطلعات الاقتصاد الوطني.

ووفي نفس السياق، قال وزير الصناعة : “لقد اهتمت هذه الشعبة الصناعية في بلدنا بتلبية احتياجات الصناعات البحرية لاسيما من خلال العقد المبرم بين المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة المحركات EPE EMO والشريك الإيطالي IVECO لتصنيع محركات السفن بنسب إدماج محلية يمكن تحسينها باستمرار”.

واعتبر زغدار، أن شعبة الصناعات الحديدية والمعدنية تمثل محورا آخرا أساسيا في تطوير صناعة السفن، مضيفا بالقول:” المصنعون يعانون من نقص المواد نصف المصنعة التي تشكل مدخلات أساسية في هذه الصناعة، أدى إلى عدم توفر سفن مصنعة محليا بالكمية والجودة المطلوبة”.

ليديا كبيش

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