زعيم اسباني: تغيير موقف سانشيز من الصحراء الغربية يعكس مستوى انحطاط الممارسة السياسية في الدولة الإسبانية

زعيم اسباني: تغيير موقف سانشيز من الصحراء الغربية يعكس مستوى انحطاط الممارسة السياسية في الدولة الإسبانية

أكد اليوم الثلاثاء زعيم الحزب القومي الباسكي، أندوني أرثوتار ان الموقف الاخير لرئيس الحكومة الإسبانية من النزاع في الصحراء الغربية يشكل انحرافا مبهما.

وأضاف أرثوتار، أن هذا الموقف يعكس مستوى الانحدار الذي وصلت إليه أساليب الممارسة السياسية، وانحصار دور المؤسسات، ناهيك عن غياب الحد الأدنى من مستوى الشفافية التي يتطلبها العمل الديمقراطي.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد جاءت تصريحات المسؤول الباسكي رفيع المستوى أمام جمع غفير من المواطنين الباسكيين ومناضلي الحزب القومي بساحة “بلاثا نويبا” بمدينة بلباو غداة احتفال حزبه السياسي بيوم الأرض، المعروف ب “ابيري اغونا” ببلاد الباسك، والذي يصادف عطلة عيد الفصح المسيحي.

ودافع أرثوتار عن عدالة ونزاهة القضية الصحراوية، حيث قال:” لتصل صرخات تضامننا من هنا من هذه الساحة إلى المدن الصحراوية المحاصرة والى مخيمات اللاجئين الصحراويين… عاشت الصحراء حرة.. الحرية للصحراء الغربية”

وتابع ذات المتحدث :” بعد تغيير موقف الحكومة الإسبانية، نؤكد على تضامننا مع الشعب الصحراوي لتصل صرخات تضامننا من هنا من هذه الساحة إلى المدن الصحراوية المحاصرة والى مخيمات اللاجئين الصحراويين… عاشت الصحراء حرة”.

رمزي أحمد توميات

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