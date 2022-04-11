زعلاني: الرد على التقارير الأممية التي تنتقد الجزائر ليست من صلاحيات مجلس حقوق الانسان

11 أبريل، 2022

قال اليوم الإثنين، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، أن :”الرد على بعض التقارير الأممية التي تنتقد الجزائر ليست من صلاحيات المجلس”

وأضاف عبد المجيد زعلاني باقول :”سنرد بصفة غير مباشرة بتصريحات بيانات لكن الرد الرسمي يكون عن طريق الحكومة”

وتابع قائلا:”نعمل على الزيارات الميدانية كمستشفيات والمدارس والسجون ومؤسسات إعادة التربية، ووقعنا اتفاقية مع وسيط الجمهورية للترقية دور المجلس الوطني لحقوق الانسان لأنه يلعب دور الوسيط”.

رمزي أحمد توميات

11 أبريل، 2022

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