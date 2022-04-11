زعلاني: الرد على التقارير الأممية التي تنتقد الجزائر ليست من صلاحيات مجلس حقوق الانسان

زعلاني: الرد على التقارير الأممية التي تنتقد الجزائر ليست من صلاحيات مجلس حقوق الانسان

قال اليوم الإثنين، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، أن :”الرد على بعض التقارير الأممية التي تنتقد الجزائر ليست من صلاحيات المجلس”

وأضاف عبد المجيد زعلاني باقول :”سنرد بصفة غير مباشرة بتصريحات بيانات لكن الرد الرسمي يكون عن طريق الحكومة”

وتابع قائلا:”نعمل على الزيارات الميدانية كمستشفيات والمدارس والسجون ومؤسسات إعادة التربية، ووقعنا اتفاقية مع وسيط الجمهورية للترقية دور المجلس الوطني لحقوق الانسان لأنه يلعب دور الوسيط”.

رمزي أحمد توميات

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