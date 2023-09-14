زعلاني: الجزائر بلد الحريات والحقوق

ثمن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني الوقفة التضامنية التي وقفتها الجزائر مع الشعب الليبي والمغربي خلال الكوارث التي أصابتهم مؤخرا.

وجاء ذلك، خلال اليوم دراسي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية حول دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان

وأوضح ذات المتحدث، أن اجتماع رئيس الجمهورية برئيس المرصد المدني للمجتمع المدني دليل على اهتمامه الشديد بفكرة مشاركة المجتمع المدني لأنّه هو الجسر الذي نعبر من خلاله للدمقراطية.

كما أنّ المجلس تحدث على تحسين القدرة الشرائية للمواطن كونه حق من حقوقه ونادراً ما نجد بلد مثل الجزائر يضع في أولوياته راحة المواطن”.

وأشار رئيس المجلس الى أنّ الجزائر لديها وحدة وطنية شعبا وحكومة ولا ترضى أبدا بالتطاول على أحد مقوماتها، مُشيرا أنّ الجزائر لديها فكرة الإنسانية منذ الاستقلال حيث ناضلت ولازالت تناضل من أجل عدم إراقة الدماء.

وتابع رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان قائلا: ” الجزائر لا يوجد فيها الفقير الحقيقي الحمد لله ما دام المواطن يتنعم بالسكن والأكل”، منوها أنّ الوقفة التضامنية الجزائرية ليست جديدة على بلادنا والمجتمع المدني يعد أحد فواعلها.

وأشار زعلاني إلى أنّ الجزائر شرطت وفرضت على فرنسا منذ الاستعمار تطبيق حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأنّ بيان أول نوفمبر تضمن الحقوق المدنية والاجتماعية للأفراد وهي ثابتة وغير قابلة للتعديل

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...