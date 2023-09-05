زبدي يدعو إلى حماية المبلغين عن مخالفات التجار

5 سبتمبر، 2023

أفاد اليوم الثلاثاء، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المُستهلك مصطفى زبدي، أنّ المنظمة مع تفعيل الرقابة الشعبية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في عدّة مناسبات.

واقترح زبدي في ندوة صحفية، أن يكون هناك إطار قانوني واضح في مجال حماية المستهلك وكذا الاعتراف بالأعوان الذين يقومون بمعاينة المخالفات التجارية.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة الإشارة للدور النقابي لمنظمة حماية المستهلك والعمل على تشجيع التعاون مع جمعيات الأحياء وتذليل صعوبات التبليغ مع حماية المبلغين عن مخالفات التجار بخلق إجراءات ردعية ضد كل من يكشف هوية المبلغ.

وقال رئيس المنظمة: “سوقنا الوطنية ليست فيها منافسة ونقترح تسقيف هامش الربح للعديد من المنتجات لأنّ الأسعار أحيانا ليست في متناول الجميع”.

رمزي أحمد توميات

5 سبتمبر، 2023

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