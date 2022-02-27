روسيا: أوكرانيا تتحمل المسؤولية كاملة عن إراقة الدماء

قال اليوم الأحد رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية، فلاديمير ميدينسكي:” نحن من أنصار السلام، في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء”.

وأورد ميدينسكي، :”نقترح بهدوء ما يلي حتى الساعة الثالثة سنظل هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالذهاب للمفاوضات في غوميل، وبعد تلقينا هذا التأكيد، نتقدم على الفور إلى مكان المفاوضات ولنلتقي زملاءنا المفاوضين (الأوكرانيين)”.

وأضاف ذات المتحدث: “نحن من أنصار السلام، في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء، لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار رد من الجانب الأوكراني”.

رمزي أحمد توميات

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