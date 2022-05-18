أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل مساء اليوم إلى الجزائر في زيارة عمل تأتي في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين، حسب بيان للخارجية.

وسيسمح اجتماع هذه الآلية الهامة يوم غد تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، يضيف البيان.

ش.ن

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