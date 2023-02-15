رمطان لعمامرة يمثّل رئيس الجمهورية في قمة النيباد

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في القمة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا “نيباد”، التي تم تنظيمها اليوم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وأفاد بيان للخارجية أن أشغال هذه القمة تركّزت حول تقييم التقدم المحرز في تجسيد الأهداف التنموية للأجندة القارية 2063 وكذا أولويات المرحلة الراهنة، لاسيما السبل الكفيلة بتمكين الدول الافريقية من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأزمة الحادة في العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

كما تم بهذه المناسبة انتخاب رئيس جديد للجنة التوجيهية خلفا لرئيس جمهورية رواندا الذي أنهى عهدته على رأس هذه الهيئة

وفي الكلمة التي ألقاها، أكد الوزير لعمامرة على الأولوية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل الاقتصادي إقليمياً وقارياً، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الانعاش الاقتصادي الذي أطلقه السيد الرئيس على الصعيد الوطني وإلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لتعزيز مساهمتها في تجسيد أهداف وكالة التنمية للاتحاد الإفريقي- النيباد- عبر الدفع بمشاريعها التنموية والهيكلية ذات البعد القاري. كما نقل لعمامرة تحيات الرئيس تبون وإشادته بأخيه الرئيس بول كاغامي على إدارته الحكيمة ورئاسته المتميزة لأشغال اللجنة التوجيهية خلال الفترة المنصرمة، ورحب في ذات السياق بتزكية رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، السيد عبد الفتاح السيسي، لخلافته على رأس هذه الآلية القارية الهامة مجدداً له دعم الجزائر التام في الاضطلاع بمهامه وقيادة وكالة النيباد نحو تحقيق المزيد من الانجازات بما يخدم مصالح دول وشعوب القارة، يضيف البيان

ش.ن

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