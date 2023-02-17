رمطان لعمامرة يلتقي نظيره البرتغالي بأديس أبابا

لتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، في ختام مشاركته في أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي، مع نظيره البرتغالي، جواو كرافينيو.

وكشف بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنه قد تركزت المحادثات الثنائية بين لعمامرة و نظيره البرتغالي، جواو كرافينيو، حول علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي من شأنها تعميق روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر والبرتغال، وفقا لأحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط البلدين منذ 2005.

ش.ن

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