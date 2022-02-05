رمطان لعمامرة يلتقي نظيرته السنيغالية على هامش أشغال القمة الإفريقية

التقى، اليوم، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، على هامش أعمال القمة الإفريقية الخامسة والثلاثين في أديس أبابا، بنظيرته السنغالية عيساتا تال سال التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام.

وركزت التبادلات على القضايا السياسية الرئيسية المدرجة على جدول أعمال القمة.

واستكشف الوزيران ، بهذه المناسبة ، آفاق تعزيز التوافق بين الدول الأعضاء ، بروح الوحدة والتضامن ، وكذلك المبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

كما ركز التبادل على المعالم المقبلة في تطور العلاقات الثنائية الجزائرية السنغالية.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...