استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد عبد الله مبدول، الذي أدى له زيارة مجاملة بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر, حسب بيان للخارجية.

و عبر السفير النيجيري بهذه المناسبة عن بالغ امتنانه للسلطات والشعب الجزائري على ما لقيه من حفاوة وكرم وتسهيلات طوال فترة خدمته بالجزائر، كما أشاد بالعلاقات المتميزة بين الجزائر ونيجيريا سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف وكذا الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين في عديد المجالات مبرزا الدور الرائد المنوط بهما على الصعيد الافريقي خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والطاقة ومكافحة الإرهاب، حسب المصدر ذاته.

ش.ن

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