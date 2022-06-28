رمطان لعمامرة يستقبل سفير نيجيريا المنتهية مهامه بالجزائر

28 يونيو، 2022

استقبل اليوم وزير الشؤون  الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد عبد الله مبدول، الذي أدى له زيارة مجاملة بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر, حسب بيان للخارجية.

و عبر السفير النيجيري بهذه المناسبة عن بالغ امتنانه للسلطات والشعب الجزائري على ما لقيه من حفاوة وكرم وتسهيلات طوال فترة خدمته بالجزائر، كما أشاد بالعلاقات المتميزة بين الجزائر ونيجيريا سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف وكذا الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين في عديد المجالات مبرزا الدور الرائد المنوط بهما على الصعيد الافريقي خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والطاقة ومكافحة الإرهاب، حسب المصدر ذاته.

ش.ن

28 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

بلعريبي: سيتم توزيع عدد لابأس به من السكنات شهر نوفمبر القادم

6 سبتمبر، 2021

لعمامرة يمثّل رئيس الجمهورية في قمة مصغرة للدول الإفريقية المنتجة للقاح المضاد لكوفيد 19 (بيان)

10 مايو، 2022

قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال بقطاعي حوزة والبكاري

21 سبتمبر، 2021

بوغالي يشدد على ضرورة مراجعة آليات الدعم ليستفيد منه مستحقوه

18 يونيو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: