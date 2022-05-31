استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم بمقر الوزارة، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل السيدة إيمانويلا كلوديا ديل ري التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار الحوار السياسي حول قضايا السلام والأمن في إفريقيا، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ركزت المناقشات على آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز السلام والأمن في إفريقيا ، وخاصة في منطقة الساحل والصحراء التي تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية هائلة. والهدف من ذلك هو تعزيز الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا ، مع مزيد من الدعم النشط من الشركاء الأجانب ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، يضيف البيان.

كما تطرق الطرفان إلى الوضع في مالي في ضوء الجهود الجارية الهادفة ، من جهة ، إلى تنشيط عملية تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن عملية الجزائر ، ومن جهة أخرى ، إلى تعزيز توافق الآراء بشأن الفترة الانتقالية لاستعادة النظام الدستوري الديمقراطي في ذلك البلد.

وفي هذا الصدد ، أعرب المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي عن رغبته في الإشادة بالدور المهم للجزائر بصفتها المزدوجة كرئيس للوساطة الدولية ورئيس لجنة مراقبة الاتفاق ، والتزامها الصادق بمالي موحدة ومستقرة وديمقراطية وازدهارها. .

وخلص البيان على اتفاق الطرفان على ضرورة تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك وزيادة الاتصالات على جميع المستويات.

ش.ن

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