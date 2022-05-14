رمطان لعمامرة يستقبل السفيرة الأمريكية بيزا ويليامز خلال زيارتها للجزائر

14 مايو، 2022

استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السفيرة الأمريكية بيزا ويليامز، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر ممثلة لـ”مركز كارتر” الذي يتولى دور “المراقب المستقل” لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حسب بيان للخارجية.

وقد تناول الطرفان بهذه المناسبة تطورات المساعي والجهود التي تبذلها الجزائر على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، بهدف إعادة بعث مسار تنفيذ الاتفاق من خلال وفاء الأطراف المالية بالتزاماتها وتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ مختلف أحكام الاتفاق، يضيف البيان.

ش.ن

14 مايو، 2022

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