رمطان لعمامرة يجري محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية

20 يونيو، 2022

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،  رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية على انفراد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي وصل إلى الجزائر مساء اليوم في زيارة عمل تدوم يومين، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الهارج .

تندرج هذه الزيارة في إطار التنسيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 وكذا حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية وما خلفته من انعكاسات سلبية على دول المنطقة.
ومن المنتظر، يضيف البيان،  أن يعقد الوزير لعمامرة مع ضيفه يوم الغد جلسة عمل موسعة تشمل وفدي الجانبين لمناقشة هذه المواضيع بإسهاب والوقوف على التقدم الذي أحرزته مختلف المسارات التحضيرية لهذا الحدث العربي الهام الذي سيلتئم بالجزائر تزامناً مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

ش.ن

20 يونيو، 2022

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