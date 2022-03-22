رفع كمية المياه الموزعة في رمضان بـ 100 ألف متر مكعب في اليوم

رفع كمية المياه الموزعة في رمضان بـ 100 ألف متر مكعب في اليوم

ستعرف الموارد المائية المرتقب توزيعها على مواطني العاصمة، خلال شهر رمضان المقبل زيادة. بكمية تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم.

وكشف المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال“، الياس ميهوبي أن الكمية المخصصة بالعاصمة ستنتقل من 750 ألف متر مكعب/يوم إلى 850 ألف متر مكعب/يوم. ما سيسمح بسد الإحتياجات من هذا المورد. وضمان التوزيع المستمر والمتكافئ لكل بلديات العاصمة.

وأوضح ميهوبي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن التحسن المسجل في منسوب مياه السدود التي تمون ولايات العاصمة وبومرداس وتيبازة وتيزي وزو والبليدة. شهري نوفمبر وأكتوبر من السنة الماضية. سمح بتحسين القدرات الإنتاجية لولايات العاصمة وتيبازة.

وبالنسبة لتغطية موسم الاصطياف المقبل، أشار ميهوبي إلى أن الشركة تستهدف تعزيز قدرات الانتاج لتبلغ 950 ألف متر مكعب يوميا بعد دخول محطات تحلية مياه البحر حيز الخدمة. أهمها محطة الباخرة المحطمة ومحطة المرسى.

وكشف المتحدث أن “سيال” وضعت، في حال شح الامطار، إستراتيجية تعتمد على 3 نقاط تتضمن برنامج توزيع بـ750 ألف لتر مكعب/يوم.

بالإضافة إلى وضع برنامج إستعجالي لإنجاز 217 بئر إرتوازي وتوسيع القدرات الإنتاجية في إطار محطات تحلية مياه البحر. كما ستدخل عدة محطات حيز الخدمة مابين شهري مارس وسبتمبر من سنة 2022.

رمزي أحمد توميات

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