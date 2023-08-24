رفع القيود عن خمسة مشاريع إستثمارية جديدة بالعاصمة

24 أغسطس، 2023
رفع القيود عن خمسة مشاريع إستثمارية جديدة بالعاصمة

تم اليوم في إطار متابعة عملية رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة بالعاصمة، عقد اجتماع من قبل اللجنة الولائية المكلفة بالعملية، تحت رئاسة  الأمين العام لولاية الجزائر سليم حريزي، خصص لدراسة وضعية 8 مشاريع استثمارية عالقة على مستوى كل من المقاطعات الإدارية للرويبة، بئر توتة، الدار البيضاء، والحراش، و هذا بحضور  المستثمرين، حسبما كشفه بيان ولاية الجزائر.

و خلال الاجتماع، تقرّر منح رخص استغلال استثنائية لخمسة مستثمرين، فيما تم تأجيل ملفين من أجل دراسة معمقة للمشروعين، وتسجيل غياب مستثمر واحد، يفيد المصدر ذاته.
و بهذا يكون مجموع رخص الاستغلال الاستثنائية التي قامت مصالح ولاية الجزائر بمنحها منذ إعادة تفعيل نشاط اللجنة الولائية شهر أكتوبر2022، وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية رقم” 3″ المتعلقة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، قد بلغت 107 رخصة، يضيف البيان.
كما أفادت الولاية في بيانها بأن العملية لاتزال متواصلة من طرف اللجنة المكلفة من أجل رفع كافة العراقيل، وفتح أكبر عدد ممكن من مناصب العمل للشباب الجزائري ورفع نسبة اليد العاملة والرقي بالاقتصاد الوطني، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
24 أغسطس، 2023

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