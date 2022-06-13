رفع العراقيل عن 867 مشروع واستحداث أكثر من 34 ألف منصب عمل مباشر

رفع العراقيل عن 867 مشروع واستحداث أكثر من 34 ألف منصب عمل مباشر

أكد اليوم الإثنين وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، على قيام هيئته بجهود جبارة من أجل إعادة بعث عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال رفع العراقيل الإدارية والتقنية عن المشاريع الاستثمارية.

وكشف مراد لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنيةؤ أن هذه الجهود سمحت خلال الفترة الأخيرة من رفع العراقيل عن 867 مشروعاً واستحداث أكثر من 34 ألف منصب عمل مباشر.

وشدّد ذات المتحدث على أنه حان الأوان لخلق بيئة ملائمة وتوفير الإطار القانوني ورفع العراقيل التي تعيق المستثمرين بهدف خلق ديناميكية اقتصادية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأبرز وسيط الجمهورية ما تم تحقيقه لحد الآن من نتائج في مجال رفع العراقيل الإدارية والتقنية عن المشاريع الاستثمارية، منوّهاً إلى أنّه من ضمن 915 مشروعا متوقفاً، تمّ رفع العراقيل عن 867 مشروعا من بينها 610 مشروعات دخل حيز النشاط وسمح باستحداث أكثر من 34 ألف منصب عمل مباشر.

كما أكد نفس المسؤول، على أنّ العمل ما يزال جاريا لتسوية كافة الوضعيات، واستحداث 52 ألف منصب عمل جديد مستقبلاً.

وأعرب مراد عن رضاه الكبير للنتائج المحققة لحد الساعة والتي سمحت بخلق المناخ المناسب للمستثمرين، بهدف المساهمة في بناء الجزائر الجديدة وفق التزامات رئيس الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

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