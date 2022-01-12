دعا وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، مدراء التجارة الجهويين والولائيين الى مضاعفة جهودهم لوضع حد للمضاربة واحتكار السلع من خلال تشديد الرقابة الميدانية.

وترأس رزيق اجتماعا تنسيقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد لمتابعة تموين الأسواق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع أين شدد على ضرورة المحافظة على التواجد الاني والمتابعة الدائمة خاصة في فترة العطل الرسمية والأسبوعية.

كما أمر بمضاعفة الجهود وتكثيفها خاصة مع الشركاء والمهنيين, لمحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية، وتشديد الرقابة الميدانية لوضع حد للمضاربة واحتكار السلع، في ظل توفر المنتجات وتضاعف انتاج بعض المواد الاستهلاكية والتي تشهد اختلالات في التوزيع وضغطا في الطلب في الايام الاخيرة.

ليديا كبيش

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