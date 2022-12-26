رزيق يؤكد: خط السكة الحديدية “تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة” مكسب هام

أكد اليوم الإثنين، وزير التجارة، كمال رزيق، إن خط السكة الحديدية “تيسمسيلت– بوغزول– المسيلة” الذي يبلغ طوله 290 كلم مهم جدا، حيث يعتبر فرصة سانحة لربط الولايات فيما بينها خاصة في نقل السلع.

وأوضح رزيق، أن خط السكة الحديدية الجديد، مكسب للاقتصاد الوطني. وكذا ربط الولايات فيما بينها، متمنيا أن يتم استكمال جميع الخطوط الأخرى.

وحسب وزير التجارة فإن هذا الخط يعتبر انتصارا كبيرا في إطار برنامج الحكومة، والذي يعود بمكاسب آنية.

هذا وقد أشرف صبيحة اليوم الإثنين وزير النقل كمال بلجود، رفقة وفد وزاري هام على تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين “تيسمسيلت – بوغزول – المسيلة ” الذي يبلغ طوله 290 كلم.

ليديا كبيش

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