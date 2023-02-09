رزيق: حجز 103 ميزان إلكتروني غير مطابق

كشف وزير التجارة كمال رزيق، أنه تم إطلاق حملة تحسيسية لمراقبة مطابقة الموازين على مستوى التجار الناشطين في التجزئة والجملة. لتطهير السوق الوطنية من أجهزة القياس غير المطابقة.

وأوضح رزيق على هامش إطلاق الحملة التحسيسية، أنها ستستمر لمدة 5 اشهر الى غاية 30 جوان 2023. و تهدف لاضفاء الشفافية والنزاهة على الممارسات التجارية في السوق. خاصة على أجهزة الوزن المستعملة في أنشطة البيع بالجملة والتجزئ

بالاضافة الى تطهير السوق الوطنية من الموازين غير المطابقة وحماية المستهلك من كمية المنتوجات ومحاربة إستعمال إجهزة الوزن غير المطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالتعاون مع وزارة الصناعة.

وكشف ذات المتحدث، أنه تم إنشاء فرق رقابية مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة تسمى “تجارة قياسة قانونية” للتكفل بأجهزة القياس المستخدمة في المعاملات التجارية بين التجار.

غير أنه تم تعويض النص بالمقرر الوزاري المشترك في 2021 المتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة. بين مصالح الرقابة لوزارة التجارة ومصالح القياسة القانونية التابعة لوزارة الصناعة، يضيف الوزير

وأوضح رزيق، أن قانون العقوبات شدّد العقوبة في حال خداع أو محاولة خداع إرتكبت بواسطة الوزن او الكيل أو ادوات مزورة أو غير مطابقة. كما أن التجار تقع على عاتقهم مسؤولية التأكد من مطابقة الموازين التي يستعملونها في المعاملات التجارية اليومية.

كما كشف وزير التجارة، أنه تم بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة إنشاء 60 فرقة مختلطة من أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة. تتوزع على 58 ولاية تشتغل وفق برنامج رقابي متفق عليه مسبق لتطهير السوق الوطنية من أجهزة القياس غير المطابقة

كما اسفرت الحصيلة الرقابية سنة 2022، على 4356 تدخل سمح بتحرير 342 مخالفة ضد تجار مخالفين وسحب العديد من اجهزة الوزن غير المطابقة. بالأإضافة كذلك إلى فتح تحقيق حول بائعي أجهزة الوزن والقياس . أين تم حجز 103 ميزان الكتروني غير مطابق دخلت بطريقة غير شرعية الى السوق الوطنية.

رمزي أحمد توميات

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