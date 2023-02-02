رزيق: بطاقة التعريف فقط للحصول على السجل التجاري المتنقل

أكد وزير التجارة كمال رزيق، على أن قطاعه يهدف إلى إعطاء الأولوية اللازمة لإعادة النظر في المنظومة الاقتصادية والتأسيس لمفاهيم جديدة لتوفير مايحتاجه المستهلك الجزائري بادراج نشاطات تجارية متنقلة.

وقال رزيق خلال كلمة له على هامش إنطلاق قافلة تحسيسية حول التجارة المتنقلة، أنه :”أصبح ممكنا للشباب والتجار ممارسة أنشطة تجارية بواسطة سجل تجاري متنقل. كإجراء جديد دخل حيز التنفيذ السنة الفارطة”.

بالإضافة كذلك إلى أن عملية القيد في السجل التجاري لممارسة النشاطات التجارية المتنقلة تتم بتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية فقط. عوض الوثائق المطلوبة سابقا. على غرار البطاقة الرمادية الخاصة بالمركبات النفعية ورخصة من المصالح البلدية.

كما كشف وزير التجارة، أن التجار الراغبين في التجارة المتنقلة لا يحتاجون إلى سيارة او مكان للبيع بطاقة التعريف وحدها تكفي. مؤكدا أن الهدف من الأمر هو اقتراح وتسويق اكثر من 120 خدمة.

واشار نفس المسؤول الى أن السجل المتنقل يضم 120 نشاط ويمكن للشباب الحصول على كل الخدمات. وهي نقلة نوعية كبيرة، مبرزا أن المركز الوطني للسجل التجاري وفي احصائيات القيد بالسجل التجاري المتنقل. تم تسجيل 15507 تاجر متنقل تحصلوا على السجل المتنقل وهو خلق لمناصب الشغل.

كما أكد رزيق على أن القطاع يهدف إلى الوصول لـ 50 ألف تاجر متنقل نهاية السنة ويخص كل الخدمات لتفادي الانشطة غير الرسمية.

رمزي أحمد توميات

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