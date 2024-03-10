رخروخ يعاين مشروع إنجاز و توسعة شبكة خطوط الميترو بالعاصمة

قام وزير الأشغال العمومية والمنشات القاعدية لخضر رخروخ، يوم أمس السبت ، بزيارة معاينة لمشروع انجاز وتوسعة شبكة خطوط الميترو بالجزائر العاصمة.

و جاءت هذه الزيارة في إطار التوسعة الأولى لخط الميترو الحالي وإمتداده من الحراش الى مطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، مرورا بباب الزوار على مسافة 9.5 كلم،

كما أشرف الوزير على عملية الانتهاء الكلي من حفر النفق وخروج ماكينة الحفر العملاقة على مستوى محطة الحراش، وبالتالي الإنتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والمتعلقة بأشغال الهندسة المدنية.

سهام قريمش

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